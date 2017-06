Alimentos in natura puxam aceleração de preços no atacado na 1ª prévia do IGP-M

Os preços dos alimentos in natura no atacado foram os principais responsáveis pela aceleração do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) na primeira prévia de junho. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) informou nesta sexta-feira, 9, que o IGP-M recuou 0,51% na primeira prévia de junho, após uma redução de 0,89% na primeira prévia de maio.

O IPA-M acelerou de -1,37%, na primeira prévia de maio, para -1,07%, na primeira prévia de junho. Segundo a FGV, contribuiu para esse movimento o subgrupo “alimentos in natura”, cuja taxa passou de -2,28% para 3,09%.

Os maiores impactos de alta no IPA-M foram o feijão (em grão), que acelerou de -2,94% na primeira prévia de maio para +52,57% na primeira prévia de junho, e a soja (em grão), que passou de 0,74% para 2,21%.