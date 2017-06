Alexandre Gallo saca Cleiton Xavier em sua estreia pelo Vitória contra São Paulo

Depois do mau início no Campeonato Brasileiro, o Vitória apostou na chegada de Alexandre Gallo para reestruturar o time. E o treinador já acenou com mudanças para o duelo contra o São Paulo nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela quinta rodada da competição.

E a principal delas deve ser a saída do meia Cleiton Xavier, contratado do Palmeiras e titular absoluto durante o início da temporada. É bem provável, assim, segundo os treinos da semana, que ele perca a posição para Gabriel Xavier.

Outra novidade é a presença de Willian Farias, que se recuperou de contusão e atuará no meio de campo ao lado de Uillian Correia, além do próprio Gabriel Xavier. Destaque ainda para a presença de Neilton, um ex-jogador do São Paulo, como titular, formando o ataque com David e Kieza.

Embora o Vitória tenha somado apenas um ponto em quatro partidas, o novo treinador está confiante em recuperar a equipe. “Uma coisa importante é retomar a confiança da equipe. Existem dois pilares no futebol: a alegria e a confiança. Isso muda o atleta, faz com que ele tenha uma outra postura dentro de campo. É por aí que a gente vai começar”, apostou Alexandre Gallo.