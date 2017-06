Alerj aprova contas de 2015 do governo Pezão

Os deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovaram hoje (8) as contas do governador Luiz Fernando Pezão referentes ao ano de 2015. Foram 43 votos favoráveis e 18 contrários.

Relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE) já havia aprovado as contas, mas com a inclusão de ressalvas, principalmente em relação ao atraso no pagamento dos servidores. Em março, a Comissão de Orçamento da Alerj também aprovou as contas.

Segundo o TCE, a receita corrente líquida de 2015 foi R$ 51,224 bilhões. A despesa com pessoal ativo foi de R$ 22,098 bilhões.

As maiores despesas por função foram com a Previdência Social, com R$ 13,7 bilhões; segurança, com R$ 8,6 bilhões e educação, com R$ 6,1 bilhões. Já os restos a pagar, dívidas que foram transferidas para o ano de 2016, somaram R$ 6,3 bilhões.

Já as contas relativas a 2016, que foram rejeitadas pelo TCE, ainda não foram apreciadas pelos deputados estaduais.