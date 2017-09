Alemanha elege 10 cidades como sedes da candidatura do país à Eurocopa de 2024

A Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla em alemão) anunciou nesta sexta-feira, em Frankfurt, as dez cidades que foram selecionadas para fazer parte da candidatura do país em sua luta para receber a Eurocopa de 2024.

A diretoria da entidade revelou as cidades eleitas e seus respectivos estádios que aspiram a condição de palcos da principal competição de seleções da Europa e uma das maiores do mundo. Elas foram as seguintes: Berlim (Olympiastadion), Munique (Allianz Arena), Dusseldorf (Esprit Arena), Stuttgart (Mercedes-Benz Arena), Colônia (RheinEnergie Stadion), Hamburgo (Volksparkstadion), Leipzig (Red Bull Arena), Dortmund (Signal Iduna Park), Gelsenkirchen (Veltins-Arena) e Frankfurt (Commerzbank-Arena).

Inicialmente integrantes do processo de seleção da DFB, Nuremberg (Max-Morlock-Stadion), Hannover (HDI-Arena), Mönchengladbach (Borussia-Park) e Bremen (Weserstadion) foram as cidades reprovadas nesta seleção.

Em março passado, a Uefa anunciou que apenas a Alemanha e a Turquia haviam apresentado uma declaração oficial de interesse para se colocarem como candidatas à Eurocopa de 2024. E a DFB ressaltou que definiu suas sedes com bastante antecedência para “garantir um transparente e antidiscriminatório processo de seleção”.

Segundo a entidade, este processo foi supervisionado pela ONG Transparência Internacional para afastar dúvidas e críticas sobre a forma de escolha das cidades candidatas a sedes da competição continental que acontecerá daqui a sete anos.

O prazo limite para apresentação de candidaturas à Eurocopa de 2024 se encerra no dia 27 de abril de 2018, sendo que em setembro do mesmo ano a sede do torneio será eleita pelo Comitê Executivo da Uefa. Trinta anos antes disso, em 1988, a Alemanha sediou uma edição do grande evento de seleções do Velho Continente.