Alemanha deve crescer com menos força no 3º trimestre, prevê BC

A economia da Alemanha irá perder parte do ímpeto no terceiro trimestre, previu hoje o banco central do país (Bundesbank) em boletim mensal, ressaltando, porém, que o ritmo de crescimento continuará sendo forte.

O comentário é semelhante a conclusões publicadas na semana passada pelo Ministério de Economia alemão, que espera expansão mais fraca no segundo semestre.

“A economia alemã deverá continuar sua forte trajetória de expansão no terceiro trimestre, embora com menos força do que no primeiro semestre”, avaliou o Bundesbank. Fonte: Dow Jones Newswires.