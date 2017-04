Alckmin destaca importância da reforma trabalhista aprovada na Câmara

São Paulo, 30/04/2017 – O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), destacou a importância da aprovação da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados, em discurso na inauguração da Japan House, na Avenida Paulista, em São Paulo. “Saímos de um modelo estatutário de cima para baixo para um modelo melhor de tratar as relações contratuais e questões do emprego no momento atual do mundo”, disse neste domingo. O projeto foi aprovado no plenário da Câmara, mas ainda terá que passar por discussão no Senado antes de ir à sanção do presidente Michel Temer.

Durante seu discurso, o governador também aproveitou para agradecer a presença de empresas japonesas no Estado, como a Toyota. Ele afirmou ainda que Japan House marca um novo tempo da relação entre Brasil e Japão.

Também participaram da cerimônia o presidente Michel Temer, o ministro da Relações Exteriores, Aloysio Nunes, e o ministro da Cultura, Roberto Freire. Além disso, estiveram presentes o prefeito da capital, João Doria (PSDB), o vice-primeiro-ministro do Japão, Taro Aso, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Kentaro Sonoura, e o Cônsul-Geral do Japão, Takahiro Nakamae.