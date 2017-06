‘Álbum retrata tudo o que queríamos dizer’

Mesmo sem números, João Augusto, responsável pela fábrica de vinil Polysom, que está relançando o disco Alucinação, de Belchior, 41 anos depois, diz que espera repetir o sucesso comercial de Acabou Chorare com as vendagens.

Em tempos de crise, como anda o mercado de LPs comparado aos últimos dois ou três anos? Há um reflexo muito grande no meio?

O mercado de venda de vinil continua surpreendendo por sua força e crescimento constante, tanto aqui como no mundo. Podemos dizer que se trata de um formato novamente consolidado, com grande qualidade e variedade. Há uma oferta enorme de equipamentos para todos os níveis de poder aquisitivo, lançamentos de títulos recentes e de catálogo, e consolidação das fábricas, tanto as grandes como as pequenas. É fato que o crescimento do último ano foi em menor ritmo do que nos anos anteriores, mas foi bastante representativo se comparado com as demais mídias físicas, que caíram radicalmente.

Qual a sua expectativa para as vendas de Alucinação?

Prevemos que seja um fenômeno como vem sendo o Acabou Chorare, dos Novos Baianos, para citar um exemplo forte de venda. O disco é um clássico em todos os sentidos. Para mim, especialmente, ele foi extremamente marcante quando lançado originalmente. Nele, o poeta, autor e intérprete Belchior retrata tudo o que a gente queria dizer na época. É uma honra muito grande estarmos envolvidos nesse relançamento, que já vinha sendo preparado antes da sua morte.

Como percebe a reação dos clientes nesses primeiros dias de lançamento do disco?

Não tivemos ainda tempo para uma observação definitiva, mas deu para termos uma ideia da importância antes mesmo do lançamento, pela ansiedade que ele causou desde o instante em que o anunciamos.

Pensa em lançar algo mais de Belchior?

Belchior tem outros títulos na Warner e na própria Universal e já vínhamos pesquisando a receptividade que eles poderiam ter no mercado. O processo para novos lançamentos dele está em curso, mas ainda vai levar algum tempo, pois demandam muito trabalho para obter originais de capa e áudio, licenças, autorizações autorais, etc. Mas vamos ter outros sim, brevemente.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.