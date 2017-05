Alavancagem da Braskem atinge 1,57x no 1º trimestre, ante 1,71x no 1º tri/2016

No primeiro trimestre de 2017, a dívida líquida da Braskem atingiu US$ 5,246 bilhões, praticamente estável ante o mesmo período do ano passado, quando somou US$ 5,334 bilhões. Assim, a alavancagem da empresa – medida pela relação dívida líquida e Ebitda – ficou em 1,57 vez, ante 1,71 vez no primeiro trimestre de 2016 e de 1,68 vez no quarto trimestre do ano passado.

A Braskem também reportou a alavancagem ajustada de 1,82 vez de janeiro a março de 2017, em função da atualização contábil do valor de face do Acordo de Leniência para 31 de março de 2017 e o pagamento de US$ 94,8 milhões referente a parcela do Department of Justice (DoJ). No primeiro trimestre de 2016 a alavancagem permanece em 1,71 vez, enquanto no quarto trimestre também foi ajustada, para 1,96x.

Em março de 2017, o prazo médio de endividamento da Braskem era de 14,5 anos e, somente em dólares, de 17,1 anos. O custo médio ponderado da dívida da

Companhia era de variação cambial positiva de 5,64%.

Acordo

A Braskem pagou ao Department of Justice (DoJ) US$ 94,8 milhões em março – e US$ 65 milhões em abril para a Securities and Exchange Commission (SEC).

Os valores referem-se ao Acordo Global, anunciado em dezembro de 2016, e que decorre de processos movidos a partir de investigações de suspeitas de atos de corrupção praticados pela empresa, no âmbito da Operação Lava Jato. O valor total das multas é de US$ 957 milhões, equivalentes a R$ 3,1 bilhões.

O acordo já foi homologado pela Justiça dos Estados Unidos, no dia 1º de março, e aguarda agora a aprovação do lado brasileiro, pelo Ministério Público Federal.