Ainda é tempo de conhecer o novo cinema mexicano

A Mostra Cinema Mexicano Contemporâneo termina quarta, dia 31, no Caixa Belas Artes, mas ainda há tempo para ver alguns bons filmes. Na segunda, 29, passa um dos melhores da safra, Carmim Tropical (16h), de Rigoberto Perezcano, história de Mabel, que volta à sua cidade natal para descobrir o que aconteceu com sua amiga Daniela. Uma história de amor e luta contra o preconceito, filmada em tom amável com as personagens.

Na terça, dia 30, um programa duplo do diretor David Pablos – As Escolhidas (16h) e A Vida Depois (18h30). No primeiro, uma dura história de prostituição de menores na fronteira do país. No outro, dois irmãos na estrada em busca de uma mãe que se desencontrou deles e foi à procura do seu próprio destino. Um terno road movie. Pablos é diretor para se prestar atenção. A Mostra fecha na quarta com Manhã Psicotrópica, de Alejandro Aldrete (16h), e O Bom Cristão (18h30), de Izabel Acevedo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.