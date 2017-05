Agrium reverte lucro e registra prejuízo de US$ 10 milhões no 1º tri

São Paulo, 2/5 – A Agrium, empresa canadense de fertilizantes, registrou prejuízo líquido de US$ 10 milhões (US$ 0,08 por ação) no primeiro trimestre de 2017, ante um lucro líquido de US$ 3 milhões (US$ 0,02 por ação) no primeiro trimestre do ano passado. A receita ficou praticamente em linha com o registrado em igual período do ano passado, com US$ 2,720 bilhões.

Segundo a companhia, o clima mais úmido em março prejudicou os negócios. “O plantio está agora em curso e esperamos um primeiro semestre mais sólido agora”, disse o presidente da Agrium, Chuck Magro.

Ele afirmou também que a fusão com a PotashCorp está avançando bem e que ele espera que esta integração gere US$ 500 milhões em sinergia.

A empresa afirma que a demanda brasileira por potássio começou 2017 bastante forte, levando a um recorde de importação no primeiro trimestre, com um crescimento acima de 35% em volume.

A Agrium atualizou sua perspectiva de lucro para um intervalo entre US$ 4,75 e US$ 5,75 por ação em 2017. A expectativa anterior era de lucro entre US$ 4,50 e US$ 6,00 por ação.