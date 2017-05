Agricultura: Na Europa, Novacki tentará ampliar comércio bilateral

São Paulo, 29/05 – O secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Eumar Novacki, viaja nesta segunda-feira para a Europa, onde pretende ampliar o comércio bilateral. Novacki se reunirá com representantes de governo da Holanda, França e Polônia e também com autoridades no Porto de Roterdã, na Holanda.

“As recentes mudanças de governo na França e na Holanda colocam essas negociações na ordem do dia para fortalecermos os laços comerciais e firmar parcerias sólidas”, afirmou o secretário. Segundo ele, embaixadores do Brasil nesses países estão engajados na missão.

A pauta de comércio com países membros da comunidade inclui frutas, bebidas e carnes processadas, além de material de propagação vegetal (sementes, bulbos e mudas) e lácteos.