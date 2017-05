Agricultura confirma lançamento do plano agrícola e Pecuário no dia 7 de junho

Ribeirão Preto, 30/5 – O Ministério da Agricultura confirmou nesta terça-feira, 30, por meio da assessoria do ministro Blairo Maggi, que o Plano Agrícola e Pecuário 2017/2018 será lançado no dia 7 de junho, às 10 horas, em cerimônia no Palácio do Planalto. Na semana passada, o ministro informou que o volume de recursos para o crédito agrícola deve superar levemente os R$ 185 bilhões de 2016/2017 e que os juros dos principais programas devem ficar 1 ponto porcentual abaixo do período anterior.

Com isso, os juros praticados em 2017/2018 devem variar de 7,5% a 11,75% ao ano. Ontem, técnicos dos ministérios da Fazenda, Agricultura e Planejamento realizaram a última reunião para finalizar o programa, informou o secretário de Política Agrícola, Neri Geller.

As regras do plano safra precisam ser aprovadas em uma reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional (CMN).