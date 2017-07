Agente confirma que Venus competirá em Wimbledon após acidente fatal

Apesar da investigação do acidente que causou uma morte, a tenista norte-americana Venus Williams vai competir em Wimbledon, garantiu o seu agente, nesta sexta-feira. Stephanie Jones confirmou a presença da ex-número 1 do mundo do tradicional torneio inglês, em entrevista à agência Associated Press. O Grand Slam terá início na segunda-feira, em Londres.

Venus é acusada pela polícia da Flórida de ser a responsável pela colisão de carros que causou a morte de Jerome Barson, de 79 anos, no dia 9 de junho. O veículo da americana atingiu o carro de Barson num cruzamento na cidade de Palm Beach Gardens, onde Venus reside.

A tenista de 37 anos entrou em Wimbledon como a décima cabeça de chave. Em sua 20ª participação no Grand Slam londrino, ela estreará contra a belga Elise Mertens. Venus foi campeã em Wimbledon por cinco vezes (2000, 2001, 2005, 2007 e 2008). Mas será a única campeã, entre a chave masculina e feminina, a não ser escalada para conceder entrevistas neste sábado e no domingo no All England Club.

De acordo com a polícia, testemunhas afirmaram que a tenista furou o sinal vermelho no semáforo antes de atingir o outro carro, que estava sendo dirigido pela esposa da vítima, Linda Barson. Venus dirigia um Toyota Sequoia, de ano 2010. A vítima foi encaminhada ao hospital, onde permaneceu por duas semanas. Mas acabou não resistindo aos ferimentos.

A família da vítima entrou com uma ação judicial contra Venus nesta sexta-feira. A tenista não foi citada ou multada após a colisão ocorrida no dia 9. Relatório da polícia descartou que a atleta estivesse sob influência de qualquer droga ou álcool.

Venus alega que atravessou a avenida com o sinal verde e que não viu o outro carro. De acordo com o seu advogado, Malcolm Cunningham, ela “demonstrou suas mais profundas condolências à família que perdeu um dos seus entes amados”.