Agência de banco no Rio fica destruída após bombas

Uma agência do banco Bradesco, na Rua dois de Maio, no Largo do Jacaré, zona norte do Rio, foi alvo de criminosos, na madrugada desta sexta-feira, 16. A agência ficou destruída após a explosão de cinco bombas.

Testemunhas contaram que pelo menos 30 homens, encapuzados e armados com pistolas e fuzis, bloquearam os acessos ao bairro durante a ação. Segundo informações, os criminosos agiram por volta das 2h30, gritando o nome de uma facção criminosa de São Paulo, que seria rival da facção que atua no Jacarezinho. Eles fecharam a Rua Lino Teixeira, principal do bairro, e a saída do Viaduto Noel Rosa. Quando agentes da Polícia Militar chegaram ao local, os suspeitos já haviam fugido.

Ainda não se sabe o valor levado. A Polícia Civil está investigando o caso.