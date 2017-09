Adolescente é suspeito de matar irmã de criação com tiro acidental

Uma garota de 13 anos morreu após ser baleada na região do tórax na madrugada deste domingo, 17, em Ermelino Matarazzo, na zona leste da capital. Ela teria sido vítima de um disparo acidental e o suspeito é o irmão de criação da jovem, um adolescente de 12 anos, que também ficou ferido na perna esquerda.

Segundo a Polícia Civil, os adolescentes foram encaminhados para o Hospital Prof. Dr. Alípio Corrêa Netto, onde a jovem morreu. Policiais militares foram à casa deles para tentar encontrar seus pais, que não estavam no local na hora do disparo, e verificaram que havia marcas de sangue na residência. Em um quarto, eles encontraram um carregador de fuzil com 23 cartuchos íntegros de munição calibre 5.56 e 18 cartuchos íntegros de munição 9 mm, que é de uso restrito. Não havia armas de fogo no local.

Segundo a polícia, o adolescente contou no depoimento que foi a uma festa com a irmã de criação, a mãe dele e o pai dela, que são companheiros. Depois, todos voltaram para casa e o casal saiu novamente, deixando os adolescentes sozinhos. De acordo com o boletim de ocorrência, o garoto falou que encontrou uma arma em uma gaveta e, ao manuseá-la, houve um disparo acidental.

Ele pediu, então, ajuda a uma tia, que levou os dois para o hospital. Inicialmente, a versão contada pelo adolescente era de que ele e a irmã de criação tinham sido baleados em uma praça do bairro, mas, depois, disse que mentiu por medo de ser apreendido.