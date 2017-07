Adolescente ameaça se suicidar para poder se casar com mulher de 73 anos

Um adolescente indonésio de 15 anos conseguiu se casar com a noiva de 73, após ameaçar cometer suicídio, informou a imprensa local nesta quinta-feira.

O casamento religioso foi celebrado no último fim de semana e a história logo invadiu as redes sociais do país, que tem a maior comunidade muçulmana do mundo.

O jovem, Selamet Riyadi, apaixonou-se por Rohaya binti Kiagus Muhammad Jakfar há cinco meses, quando ela cuidou dele quando estava com malária.

O jovem pediu a mão da senhora divorciada em duas ocasiões. “Selamet é muito jovem para se casar, mas acabamos realizado o casamento porque ele ameaçou se matar”, explicou à AFP Cik Ani, líder da aldeia de Karang Endah, no sul da ilha de Sumatra.

“Uma vez que ele é menor de idade, decidimos por um casamento privado e celebrado por um religioso”, explicou o chefe da aldeia. “Uma forma de evitar um pecado”, acrescentou Ani em referência ao sexo fora do casamento.

“Nós nos amamos, ele me disse que estava loucamente apaixonado”, garantiu a senhora a jornalistas após a cerimônia na aldeia, no distrito de Lengkiti.

Royaha foi casada duas vezes. Na Indonésia, a idade legal para se casar é de 19 anos para os homens e 16 para as mulheres.