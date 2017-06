Açúcar: secretário dos EUA diz estar otimista quanto a acordo com México

Nova York, 05 – O secretário de Agricultura dos EUA, Sonny Perdue, disse estar otimista quanto a um possível acordo entre EUA e México para resolver uma disputa sobre as exportações mexicanas de açúcar. “Estou confiante de que os dois lados entenderão que é do interesse de ambos chegar a uma resolução, em vez de reintroduzir tarifas que confundem e distorcem o mercado de outras maneiras”, disse Perdue durante uma visita ao Canadá. “É claro que essas negociações são duras, têm sido duras, com ambos os lados bastante firmes em algumas de suas demandas.”

Mais cedo, o secretário de Comércio norte-americano, Wilbur Ross, disse que EUA e México estão próximos de um acordo e que ele pode ser finalizado na terça-feira, após as negociações terem sido prorrogadas por 24 horas. No início de maio, Ross estabeleceu a data de 5 de junho como prazo final para que os dois países chegassem a um acordo, caso contrário os EUA iriam impor uma tarifa sobre as importações de açúcar do México.

Alguns produtores norte-americanos acusam seus colegas mexicanos de prática de dumping, que seria sustentada por subsídios irregulares. A indústria mexicana de açúcar, por sua vez, ameaçava exigir barreiras à importação de xarope de milho de alta frutose dos EUA caso o país fizesse o mesmo com o açúcar mexicano. Fonte: Dow Jones Newswires