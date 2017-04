Acidente provoca lentidão na Rodovia dos Imigrantes

Um acidente provocou lentidão na Rodovia dos Imigrantes, no sentido da capital paulista, no final da manhã desta segunda-feira. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra a via, o acidente ocorreu no trecho de serra da Imigrantes por volta das 11h, deixando o tráfego lento entre o km 53 e o km 51.

No mesmo horário, o motorista também enfrentava congestionamento na Rodovia Anchieta, no sentido capital, no Planalto, do km 13 ao km 10, por causa do excesso de veículos. A concessionária também informou que a interligação estava bloqueada durante a manhã, em razão de neblina na região.