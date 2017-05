Acidente envolvendo caminhão na Fernão Dias deixa quatro feridos

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro na Rodovia Fernão Dias, na região da cidade de São Paulo, deixou quatro pessoas feridas. Duas das quatro faixas da rodovia, na altura do quilômetro 80, sentido Belo Horizonte, precisaram ser bloqueadas, provocando lentidão de dois quilômetros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para o Pronto-Socorro do Mandaqui e para o Hospital Geral de Guarulhos. Seis viaturas dos Bombeiros foram enviadas para a ocorrência.

Equipes da concessionária Arteris, que administra a rodovovia, trabalham na remoção dos veículos para liberar totalmente a via. Usuários enfrentam lentidão também no sentido Belo Horizonte do quilômetro 478,3 ao quilômetro 477, e no sentido São Paulo, do quilômetro 88,8 ao quilômetro 90, por excesso de veículos.