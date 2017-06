Abrafrigo pede volta de exportações de medula espinhal bovina para a Ásia

São Paulo, 05 – A Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo) encaminhou ao Ministério da Agricultura solicitação para que o governo reabra as exportações de medula espinhal de bovinos para países asiáticos. Os embarques estão vetados desde 29 de março deste ano, data da publicação do novo Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (Riispoa), que, nos artigos 124 e 278, veda os embarques, informou a Abrafrigo, em nota.

A Abrafrigo comenta que o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa), abrigado na Agricultura, tomou unilateralmente a decisão de vetar as exportações brasileiras, sem levar em conta que a única restrição imposta pelos países importadores é justamente não haver restrição ao embarque na origem – no caso, o Brasil.

“Além disso, o Departamento de Saúde Animal (DAS), do próprio ministério, não se manifesta contrário à possibilidade de a medula espinhal continuar a ser exportada”, diz a associação. “É incompreensível que o nosso próprio país imponha óbices a nós mesmos, a exemplo do que já vem ocorrendo no caso dos despojos procedentes de frigoríficos estaduais com equivalência Sisbi, cujo processo se encontra há muito em análise”, criticou, também, a Abrafrigo.