ABPA: adiamento de visita de comitiva mexicana não compromete planos do Brasil

São Paulo, 20/2 – O adiamento da visita da comitiva mexicana que viria ao Brasil no início desta semana – mas foi alterada para segunda quinzena de março – não compromete os planos do Brasil de expandir o comércio agropecuário com o país, afirmou o presidente-executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Francisco Turra, ao Broadcast Agro, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. Ele não soube explicar o motivo do adiamento, mas afirmou que isto dará tempo para a conclusão das recentes inspeções veterinárias feitas pelos mexicanos em frigoríficos brasileiros. Turra participa na manhã desta segunda-feira, 20, em São Paulo do lançamento do programa Agro+, com a presença o presidente Michel Temer. Recentemente, uma missão de veterinários mexicanos esteve no Brasil inspecionando fábricas para que o país possa comprar cortes processados bovinos. A visita foi realizada entre os dias 30 de janeiro e 8 de fevereiro. O resultado ainda não foi divulgado. A visita dos mexicanos foi anunciada pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que afirmou que a intenção era a compra de produtos brasileiros como soja, arroz e carnes. O próprio ministro informou sobre o adiamento em coletiva realizada na semana passada em Brasília.