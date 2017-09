Abel faz mistério e fecha último treino do Fluminense antes de pegar a LDU

O técnico Abel Braga fez mistério nesta quarta-feira e fechou o último treino do Fluminense antes de encarar a LDU em Quito, na quinta, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A atividade serviu também para o reconhecimento do gramado do Estádio Casa Blanca por parte do time brasileiro.

De acordo com a assessoria do Fluminense, a atividade de cerca de uma hora e meia foi dividida em três partes. A primeira, um trabalho técnico de dois toques em campo reduzido. Depois, os jogadores praticaram finalizações. Por fim, um treino de ataque contra defesa, novamente utilizando apenas uma parte do gramado.

Com o mistério de Abel, algumas dúvidas só serão sanadas momentos antes da partida. Na lateral esquerda, Marlon e Léo brigam por uma vaga. No ataque, o treinador pode optar por Pedro para a vaga do suspenso Henrique Dourado, mas Sornoza representa uma alternativa mais cautelosa e pode ser escalado. O outro equatoriano, Orejuela, está recuperado de dores musculares e deve atuar.

Se não promover nenhuma surpresa, Abel deve levar o Fluminense a campo com: Júlio César; Lucas, Nogueira, Frazan e Marlon (Léo); Orejuela, Douglas, Wendel e Gustavo Scarpa; Wellington Silva e Pedro (Sornoza). Batida por 1 a 0 na ida, a LDU precisa vencer por dois gols de diferença na quinta para avançar às quartas de final.