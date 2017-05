Abel Braga lamenta falha em derrota do Flu: ‘Foi uma pena o erro do Renato’

O técnico Abel Braga lamentou bastante a derrota por 1 a 0 do Fluminense no clássico contra o Flamengo, neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio, pela primeira partida da decisão do Campeonato Carioca. O resultado obriga o time tricolor a ganhar a partida de volta, no próximo domingo, no mesmo local, para ser campeão. Por um gol de diferença, o título sairá nos pênaltis; por dois ou mais, a taça irá para as Laranjeiras.

O gol do Flamengo, no primeiro tempo, saiu em uma falha do zagueiro Renato Chaves, que não conseguiu cortar um passe na entrada da área e deu a bola de presente para Everton dominar e chutar na saída do goleiro Diego Cavalieri. Após o jogo, Abel Braga evitou criticar o seu jogador.

“Foi uma pena o erro do Renato. Porque no segundo tempo, mesmo após a falha horrorosa, ele foi muito bem. Pena também que pelo domínio do Fla, o gol tenha saído de uma falha gritante. O garoto não merecia. Ele hesitou, não sei explicar. No intervalo eu só dei moral para ele. Não podia tirar ele ali, acabava com a carreira dele. Gostaria que fosse um gol normal pelo domínio que o Fla teve”, disse o treinador.

Sem jogos neste meio da semana, o elenco do Fluminense terá folga nesta segunda-feira e se reapresenta na terça. Já o Flamengo terá compromisso pela Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, encara a Universidad Católica, do Chile, no Maracanã.