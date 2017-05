ABC ganha do Vila Nova por 1 a 0 e encosta no G4 da Série B do Brasileiro

O ABC chegou à sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro nesta terceira rodada. Diante do Vila Nova no estádio Frasqueirão, em Natal, o time potiguar aproveitou uma cobrança de escanteio no primeiro tempo para vencer por 1 a 0 e se aproximar da zona de acesso à elite.

O resultado coloca o ABC, que ainda não perdeu na Série B, no oitavo lugar com cinco pontos. Por outro lado, o Vila Nova permanece com quatro pontos na 12.ª colocação. Nando, aos 40 minutos, marcou o gol da vitória dos potiguares. A partida foi bem aberta, com muitas chances para os dois lados. O clube goiano dominou o início do segundo tempo, mas não manteve o ritmo e diminuiu a força depois dos 15 minutos.

O primeiro tempo foi muito aberto, com os dois times criando boas chances de abrir o placar. A equipe potiguar chegou com mais perigo ao gol adversário, mas só foi premiado aos 40 minutos. Antes, porém, o ABC criou várias chances, principalmente pelo lado esquerdo.

Quando a partida já se encaminhava para o intervalo, o ABC chegou ao gol que tanto procurou. Após cobrança de escanteio de Gegê, Nando tentou duas vezes antes de estufar as redes do goleiro Elisson, que nada pôde fazer para defender.

Em busca do empate, o Vila Nova voltou para a etapa final pressionando o ABC. Antes dos 15 minutos, o time goiano já tinha criado quatro chances reais de gol, sendo que na principal Dalberto finalizou de esquerda, exigindo uma linda defesa de Elisson. Com a vantagem, o clube potiguar deixou o adversário com a bola para tentar se aproveitar do contra-ataque.

Apesar de não conseguir matar a partida, o ABC conseguiu se defender bem para evitar o gol do Vila Nova, que não conseguiu manter o ritmo imposto no início do segundo tempo.

Os times voltam a campo no próximo sábado, pela quarta rodada da Série B. O ABC vai até o Recife para enfrentar o Santa Cruz, no estádio do Arruda, às 16h30. No mesmo horário, o Vila Nova recebe o Guarani no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

ABC 1 x 0 VILA NOVA

ABC – Edson; Jonathan Bocão, Oswaldo, Cleiton e Eltinho; Felipe Guedes, Jardel e Gegê (Zotti); Erivélton (Adriano Pardal), Nando e Dalberto (Levy). Técnico: Geninho.

VILA NOVA – Elisson; Maguinho, Wesley Matos, Guilherme Teixeira e Gastón Filgueira (Foguete); Jajá (Ruan), Geovane, Alan Mineiro e Alípio; Mateus Anderson (Vinícius) e Wallyson. Técnico: Hemerson Maria.

GOL – Nando, aos 40 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Adriano Pardal, Dalberto e Edson (ABC); Maguinho (Vila Nova).

ÁRBITRO – Devarly Lira do Rosário (ES).

RENDA – R$ 40.480,00.

PÚBLICO – 1.187 pagantes.

LOCAL – Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).