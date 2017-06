ABC e Figueirense fazem jogo movimentado e empatam no Frasqueirão pela Série B

Em jogo bastante movimentado e cheio de gols, ABC e Figueirense ficaram no empate por 2 a 2, neste sábado, no Frasqueirão, em Natal, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o resultado não foi bom para nenhum dos times. O ABC está com nove pontos, dois atrás do G4, enquanto o Figueirense é o 14.º, com sete, bem próximo da zona de rebaixamento.

O ABC tentou imprimir um ritmo forte no início, mas o Figueirense foi mais efetivo e abriu o placar logo aos seis minutos. Em belo contra-ataque, Robinho recebeu passe de Henan, balançou na frente da marcação e bateu colocado, no ângulo de Edson, em grande estilo. Os donos da casa seguiram em cima e conseguiram empatar aos 14 minutos. Depois de cobrança de falta pela direita, Erivélton apareceu livre para testar no canto.

Apesar da postura ofensiva, o ABC deixava espaços nas costas de seus laterais. O Figueirense aproveitou bem para voltar a ficar na frente. Aos 27 minutos, Joãozinho colocou Henan de cara para o gol. O centroavante passou por Edson e rolou de perna esquerda para o gol vazio. Os jogadores do ABC reclamaram bastante com a arbitragem, pois o atacante Nando estava caído no gramado e não houve paralisação.

Pouco antes do intervalo, os potiguares perderam uma oportunidade incrível para empatar. Eltinho foi até a linha de fundo e jogou para a área. Thiago Rodrigues não conseguiu segurar e soltou a bola nos pés de Erivélton. O meia finalizou, mas Julinho tirou em cima da linha. No rebote, Bocão bateu cruzado e carimbou a trave.

O lance animou o ABC para o começo do segundo tempo. Logo no primeiro ataque depois do intervalo, saiu o empate. Bocão fez jogada pela direita e cruzou. A defesa catarinense ficou plantada e Dalberto teve tranquilidade para dominar e vencer Thiago Rodrigues.

O empate deixou o duelo bastante truncado no meio-campo. O ABC parecia o time mais incomodado com a igualdade e esteve mais presente no campo de ataque. Filipe e Adriano Pardal tentaram no jogo aéreo, mas Thiago Rodrigues apareceu muito bem para segurar o 2 a 2.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, às 20h30. O Figueirense faz o clássico catarinense contra o Criciúma, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O ABC vai até Caxias do Sul para enfrentar o Juventude, no Alfredo Jaconi.

FICHA TÉCNICA:

ABC 2 X 2 FIGUEIRENSE

ABC – Edson; Jonathan Bocão, Filipe, Cleiton e Eltinho; Anderson Pedra, Felipe Guedes, Erivélton (Adriano Pardal) e Gegê; Dalberto (Zotti) e Nando (Caio Mancha). Técnico: Geninho

FIGUEIRENSE – Thiago Rodrigues; Dudu, Naylor, Bruno Alves e Julinho (Iago); Zé Antônio, Dudu Vieira e Jorge Henrique; Robinho, Henan (Marcus Índio) e Joãozinho (Luidy). Técnico: Márcio Goiano.

GOLS – Robinho, aos sete, Filipe, aos 13, e Henan, aos 27 minutos do primeiro tempo. Dalberto, a um minuto do segundo tempo.

ÁRBITRO – Nielson Nogueira Dias (PE)

CARTÕES AMARELOS – Edson, Felipe Guedes e Jonathan Bocão (ABC).

RENDA – R$ 61.031.

PÚBLICO – 5.132 presentes.

LOCAL Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).