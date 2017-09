A vida nada fácil das estrelas-mirins que brilham na TV

“Black-ish”, “Stranger Things”, “Big Littles Lies”… Muitas das séries indicadas ao Emmy têm crianças e adolescentes em papéis importantes.

Eles não são atores típicos, visto que têm deveres escolares, necessitam de tempo para descansar e se distrair e sempre estão acompanhados por seus pais.

“Não são atores treinados como os adultos, mas os meninos que têm esses papéis por uma habilidade inerente têm carisma, o desejo de entrar em um personagem. Ouvem instruções e são muito inteligentes”, disse a diretora de elenco Amanda Lenker Doyle, que trabalhou em “Black-ish”.

Além disso, acrescentou, estas crianças geralmente estão “mais bem preparadas para suas audições que os adultos”. “É impressionante ver crianças que ainda não sabem ler memorizando os textos”.

Apesar disso, às vezes há dificuldades, em geral apresentadas pelos pais, disse o agente Jason MacRay, que já desistiu de crianças talentosas por causa disso. “Posso ver que vai ser um desastre lidar com a mãe ou o pai ou ambos, principalmente quando eles não se entendem”.

Em alguns casos também é difícil que as crianças expressem emoções além da sua maturidade.

Um diretor de séries de sucesso que pediu para não ser identificado lembrou de um jovem ator que interpretou o papel de um menino de seis anos que havia perdido sua mãe e cujo pai ainda não tinha vivido seu luto.

“Eu queria saber como obter dele essas emoções tão complexas”, disse. Então, se dedicou a jogar com o menino cards Pokémon e futebol durante as preparações técnicas. “Ajudou a nós dois”.

Algumas cenas também podem abordar o delicado tema da sexualidade.

Edouard Holdener, de 13 anos de idade e cinco participando em testes de elencos e frequentando sets, teve que interpretar em uma audição um pintor famoso em sua adolescência que tinha relações sexuais com prostitutas. Não conseguiu o papel.

– Rejeição nas audições –

Muitas destas pequenas estrelas participam de gravações que duram até nove horas por dia, e elas precisam dedicar três horas desse período a ter aulas com um tutor – não necessariamente seguidas, mas quando há um intervalo.

“Há milhões de dólares investidos, cada minuto no set custa milhares de dólares, e você pede a uma criança de 10 anos que se comporte profissionalmente e esteja no nível do Tom Cruise”, disse MacRay.

Outros fatores, como a pressão, a atenção midiática e salários altos também podem subir à cabeça dos atores-irins, muitas vezes porque os pais os encorajam a viver seus próprios sonhos.

Leonardo DiCaprio e Natalie Portman, por exemplo, conseguiram passar de atores infantis a estrelas adultas, mas há também os casos de Lindsay Lohan e Macaulay Culkin, que fracassaram ou caíram no esquecimento.

“A família é primordial para que os meninos mantenham os pés no chão. Os adolescentes com que trabalho são razoáveis”, acrescentou MacRay.

Holdener é um deles. Este francês que vive em Los Angeles quis ser ator desde que se entende por gente. Está estudando o quarto ano em um curso pela internet para ter tempo de se dedicar a sua paixão.

E já acumula vários papéis no cinema, inclusive um de protagonista no aclamado filme independente “Hunky Dory”, e recentemente terminou uma série para a Amazon com Jean-Claude Van Damme, que estreará no próximo outono boreal.

“Adoro me preparar para as audições, mergulhar no roteiro, decorar os textos, mas é difícil quando você não consegue um papel, não pode evitar ficar chateado”, disse à AFP.

Uma das situações de rejeição pelas que ele passou foi em “Stranger Things”, série na que passou por três etapas de audições, mas não conseguiu o papel. “Ainda fico triste quando vejo os cartazes”, conta.

Parte do trabalho dos diretores de elenco é proteger os sentimentos destes meninos.

“É importante que sintam que fizeram um grande trabalho e deram o seu melhor, porque uma audição sempre é muito difícil, inclusive para os adultos”, disse Amen Lenker Doyle.

Holdener assegurou que sua agente lhe aconselhou “ter outros interesses” e não pensar apenas na sua carreira. Por isso seu hobby é escrever… roteiros de cinema.