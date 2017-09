À espera do Fed, bolsas asiáticas começam semana em tom positivo

As bolsas asiáticas começaram a semana em tom positivo nesta segunda-feira, com investidores desviando o foco da postura beligerante da Coreia do Norte para a reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

Embora não haja expectativa de que ajuste juros na quarta-feira (20), o Fed poderá anunciar o início da redução de seu balanço patrimonial.

Os últimos números de inflação ao consumidor dos EUA, divulgados na semana passada, vieram acima do previsto e aumentaram as chances de que o Fed talvez eleve seus juros básicos por uma terceira vez este ano, mas somente em dezembro.

Na China, o índice Xangai Composto subiu 0,28% hoje, a 3.362,86 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,74%, a 2.002,74 pontos, depois que o banco central chinês (PBoC) fez uma injeção líquida no mercado monetário pela terceira sessão consecutiva, no valor de 300 bilhões de yuans ($46 bilhões), o maior em dois meses.

Já em Tóquio, não houve negócios devido a um feriado nacional no Japão.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve alta de 1,27% em Hong Kong, a 28.159,77 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi subiu 1,35% em Seul, a 2.418,21 pontos, o Taiex mostrou ganho de 0,48% em Taiwan, a 10.631,57 pontos, e o filipino PSEi avançou 1,38% em Manila, a 8.294,14 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana interrompeu uma sequência de três pregões negativos, impulsionada por ações de grandes bancos domésticos. O S&P/ASX 200 terminou o dia com valorização de 0,45% em Sydney, a 5.720,60 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.