17 dos 19 votos da bancada peemedebista no Senado foram para cassar Dilma

A bancada do PMDB do Senado, maior da Casa e uma das fiadoras do governo da agora presidente cassada Dilma Rousseff, deu 17 dos 19 votos para condená-la no processo de impeachment. A ofensiva de Dilma e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos últimos dias para reverter votos do partido não surtiu qualquer efeito. Os dois votos favoráveis a ela – da ex-ministra e amiga pessoal Kátia Abreu (TO) e de Roberto Requião (PR) – já eram dados como certos.

As bancadas do PSDB (11 votos), do DEM e do PR (quatro votos cada), do PSC (dois votos), do PV, PTC, PRB, PPS (1 voto cada) votaram fechadas a favor da condenação da petista. O PP deu seis votos a favor e um contra e o PSD, três a favor e um contra. O PTB, por sua vez, deu um voto a favor e dois contra. Foram contrários senadores do PCdoB e da Rede.

Abaixo, o quadro com a votação por partido

PT

Contra – 10

Angela Portela (PT-RR)

Fátima Bezerra (PT-RN)

Gleisi Hoffmann (PT-PR)

Humberto Costa (PT-PE)

Jorge Viana (PT-AC)

José Pimentel (PT-PE)

Lindbergh Farias (PT-RJ)

Paulo Paim (PT-RS)

Paulo Rocha (PT-PA)

Regina Sousa (PT-PI)

A favor – 0

PDT

A favor – 3

Acir Gurgacz (PDT-RO)

Lasier Martins (PDT-RS)

Telmário Mota (PDT-RR)

Contra – 0

PSDB

A favor – 11

Aécio Neves (PSDB-MG)

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)

Antonio Anastasia (PSDB-SP)

Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)

Dalirio Beber (PSDB-SC)

Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

José Aníbal (PSDB-SP)

Paulo Bauer (PSDB-SC)

Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

Tasso Jereissati (PSDB-CE)

Contra – 0

PV

A favor – 1

Alvaro Dias (PV-PR)

Contra – 0

PP

A favor – 6

Ana Amélia (PP-RS)

Benedito de Lira (PP-AL)

Ciro Nogueira (PP-PI)

Gladson Cameli (PP-AC)

Ivo Cassol (PP-RO)

Wilder Morais (PP-GO)

Contra – 1

Roberto Muniz (PP-BA)

PSB

A favor – 5

Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)

Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)

Lúcia Vânia (PSB-GO)

Roberto Rocha (PSB-MA)

Romário (PSB-RJ)

Contra – 2

João Capiberibe (PSB-AP)

Lídice da Mata (PSB-BA)

PR

A favor – 4

Cidinho Santos (PR-MT)

Magno Malta (PR-ES)

Vicentinho Alves (PR-TO)

Wellington Fagundes (PR-MT)

Contra – 0

PPS

A favor – 1

Cristovam Buarque (PPS-DF)

Contra – 0

DEM

A favor – 4

Davi Alcolumbre (DEM-AP)

José Agripino (DEM-RN)

Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

Ronaldo Caiado (DEM-GO)

Contra – 0

PMDB

A favor – 17

Dário Berger (PMDB-SC)

Edison Lobão (PMDB-MA)

Eduardo Braga (PMDB-AM)

Eunício Oliveira (PMDB-CE)

Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)

Hélio José (PMDB-DF)

Jader Barbalho (PMDB-PA)

João Alberto Souza (PMDB-MA)

José Maranhão (PMDB-PB)

Marta Suplicy (PMDB-SP)

Raimundo Lira (PMDB-PB)

Renan Calheiros (PMDB-AL)

Romero Jucá (PMDB-RR)

Rose de Freitas (PMDB-ES)

Simone Tebet (PMDB-MS)

Valdir Raupp (PMDB-RO)

Waldemir Moka (PMDB-MS)

Contra – 2

Kátia Abreu (PMDB-TO)

Roberto Requião (PMDB-PR)

PSC

A favor – 2

Eduardo Amorim (PSC-CE)

Pedro Chaves (PSC-MS)

Contra – 0

PRB

A favor – 1

Eduardo Lopes (PRB-RJ)

Contra – 0

PTC

A favor – 1

Fernando Collor (PTC-AL)

Contra – 0

PSD

A favor – 3

José Medeiros (PSD-MT)

Omar Aziz (PSD-AM)

Sérgio Petecão (PSD-AC)

Contra – 1

Otto Alencar (PSD-BA)

PTB

A favor – 1

Zezé Perrella (PTB-MG)

Contra – 2

Armando Monteiro (PTB-PE)

Elmano Férrer (PTB-PI)

PCdoB

Contra – 1

Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

A favor – 0

REDE

Contra – 1

Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

A favor – 0

SEM PARTIDO

A favor – 1

Reguffe

Contra – 0